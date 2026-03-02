Мать застрелила двоих детей, пока отец находился в командировке Жительница США Рубач застрелила своих детей и свела счеты с жизнью

Полиция Флориды приступила к расследованию гибели 44-летней Моники Рубач и ее двоих детей, сообщает издание Metro. По версии следствия, женщина расправилась с сыном и дочкой, после чего свела счеты с жизнью.

Сотрудники полиции прибыли по адресу после обращения главы семейства Ричарда Джеймса. Он находился в деловой поездке в Южной Америке и более суток не поддерживал связь с семьей. Мужчина попросил местные власти проверить дом.

Внутри сотрудники обнаружили тела 44-летней Моники Рубач, 14-летнего Джоша Джеймса и 11-летней Эммы Джеймс с видимыми травматическими повреждениями. Представитель шерифа Рэнди Уоррен сообщил о признаках насильственной смерти на месте происшествия.

Следователи рассматривают версию, согласно которой женщина убила двоих детей в разных комнатах, после чего покончила с собой. Правоохранительные органы установили, что семья переехала в этот район около трех лет назад. Сотрудники полиции не регистрировали инцидентов по данному адресу.

