Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 15:27

Мать застрелила двоих детей, пока отец находился в командировке

Жительница США Рубач застрелила своих детей и свела счеты с жизнью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция Флориды приступила к расследованию гибели 44-летней Моники Рубач и ее двоих детей, сообщает издание Metro. По версии следствия, женщина расправилась с сыном и дочкой, после чего свела счеты с жизнью.

Сотрудники полиции прибыли по адресу после обращения главы семейства Ричарда Джеймса. Он находился в деловой поездке в Южной Америке и более суток не поддерживал связь с семьей. Мужчина попросил местные власти проверить дом.

Внутри сотрудники обнаружили тела 44-летней Моники Рубач, 14-летнего Джоша Джеймса и 11-летней Эммы Джеймс с видимыми травматическими повреждениями. Представитель шерифа Рэнди Уоррен сообщил о признаках насильственной смерти на месте происшествия.

Следователи рассматривают версию, согласно которой женщина убила двоих детей в разных комнатах, после чего покончила с собой. Правоохранительные органы установили, что семья переехала в этот район около трех лет назад. Сотрудники полиции не регистрировали инцидентов по данному адресу.

Ранее сообщалось, что в Прокопьевске задержали подозреваемого в убийстве учительницы и ее супруга. Погибший занимался бизнесом. По предварительной информации, 39-летний местный житель расправился с парой из-за долгов.

убийства
самоубийства
США
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал, чем конфликт Запада с Ираном поможет России
Американские астронавты отказались от Луны
Крупнейший поставщик газа на Ближнем Востоке оказался парализован
Охранники Джабраилова в день его смерти получили жуткие СМС
Адвокат раскрыла, о чем мать Тиммы спросила Седокову после смерти сына
«Это престижно»: в ГД высказались о намерении Ирана бойкотировать ЧМ в США
В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты
Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.