02 марта 2026 в 16:37

Военэксперт рассказал, чем конфликт Запада с Ираном поможет России

Полковник Баранец: конфликт с Ираном отвлечет Запад от помощи Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вовлеченность европейских стран в конфликт на Ближнем Востоке может сыграть на руку России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, противостояние с Ираном уменьшит помощь Запада Киеву.

Во-первых, Соединенные Штаты Америки на 90% отвлечены от украинского конфликта. Это раз. Во-вторых, это вынуждает США беречь боеприпасы, они сами говорят, что у них уже полупустые склады. То есть они не достанутся Киеву. Это выгодный для нас конфликт, — сказал Баранец.

Он отметил, что дело не только в поставках вооружений от США, но и в перенаправлении ресурсов из стран Европы.

Великобритания открыла свою базу для США. Германия тоже говорит, что готова помочь. Даже Украина заявляет: «Мы пошлем специалистов по беспилотникам, чтобы они воевали за интересы США». Матерые операторы БПЛА будут направляться теперь на Иран, что нам тоже на руку, — подчеркнул эксперт.

Ранее лидеры Франции, ФРГ и Великобритании призвали Иран отказаться от ударов по их союзникам на Ближнем Востоке. В противном случае в отношении Тегерана будут приняты военные меры, говорится в коммюнике.

