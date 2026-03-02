«Радиостанция Судного дня» выдала третий сигнал за сутки УВБ-76 передала третье сообщение за сутки с кодовым словом «Асфиксия»

В эфире загадочной российской радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», прозвучал третий сигнал за день с позывным «Асфиксия» в 15:40 по московскому времени, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Ранее в этот же день были зафиксированы сигналы «Долгогривый» и «Дегазатор».

Третье сообщение за сегодня: 02.03.26 15:40 МСК НЖТИ 51053 АСФИКСИЯ 2792 1821, — говорится в публикации.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Обычно она транслирует короткий жужжащий сигнал, однако иногда в эфире звучат закодированные голосовые сообщения, смысл которых остается загадкой для исследователей.

Ранее радиостанция УВБ-76 передала слозашифрованный сигнал со вом «Коварный». Сообщение зафиксировали 26 февраля.

До этого, 4 февраля, та же радиостанция вышла в эфир с посланием «Доярокайф». Передачу зафиксировали в 15:41 по московскому времени.

