Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 17:42

«Радиостанция Судного дня» выдала третий сигнал за сутки

УВБ-76 передала третье сообщение за сутки с кодовым словом «Асфиксия»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В эфире загадочной российской радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», прозвучал третий сигнал за день с позывным «Асфиксия» в 15:40 по московскому времени, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Ранее в этот же день были зафиксированы сигналы «Долгогривый» и «Дегазатор».

Третье сообщение за сегодня: 02.03.26 15:40 МСК НЖТИ 51053 АСФИКСИЯ 2792 1821, — говорится в публикации.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Обычно она транслирует короткий жужжащий сигнал, однако иногда в эфире звучат закодированные голосовые сообщения, смысл которых остается загадкой для исследователей.

Ранее радиостанция УВБ-76 передала слозашифрованный сигнал со вом «Коварный». Сообщение зафиксировали 26 февраля.

До этого, 4 февраля, та же радиостанция вышла в эфир с посланием «Доярокайф». Передачу зафиксировали в 15:41 по московскому времени.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о российско-американских консультациях в Женеве по новому договору о ядерных вооружениях. Дипломат назвала эту информацию ложью и примером преднамеренной дезинформации.

