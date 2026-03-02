Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов ВС Катара сбили два летевших со стороны Ирана Су-24

Силы противовоздушной обороны Катара сбили два самолета Су-24, следовавших со стороны Ирана, сообщило министерство обороны страны в соцсети Х. Также перехвачены семь баллистических ракет и пять беспилотников, которые нацеливались на объекты в Катаре.

Военно-воздушные силы эмира Катара успешно сбили два самолета Су-24, следовавших со стороны Исламской Республики Иран, — сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что действия катарских военных позволили предотвратить возможные разрушения и избежать жертв среди мирного населения. Ситуация находится под контролем, ведомство продолжает мониторить воздушное пространство страны.

Ранее в Сети опубликовали кадры крушения американского военного самолета в Кувейте. Отмечалось, что оба летчика успели катапультироваться и приземлиться на парашютах. Пилот сбитого над страной американского истребителя F-15 был найден местными силами безопасности. Военные загрузили его в багажник своего автомобиля.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона, назвав их «войной по собственному выбору».