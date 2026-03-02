Пять пророчеств Жириновского об Израиле, которые сбываются на наших глазах

Март 2026 года, Ближний Восток полыхает, как когда-то обещал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Какие из старых пророчеств политика превращаются в хронику событий на наших глазах?

Пророчество первое: удар по Ирану

В 2004 году Владимир Жириновский с трибуны Госдумы расписал сценарий ближневосточного конфликта. Он предсказал, что Израиль нанесет удар по иранским ядерным объектам, Иран ответит, что вызовет разрушения в Израиле, и тогда на сцену выйдет «старший брат» — США.

Экс-лидер ЛДПР заявил, что разжигание нового витка конфликта на Ближнем Востоке выгодно «еврейской мировой закулисе». В 2019 году в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» политик добавил, что, когда вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, «все забудут, что такое Украина».

Утром 28 февраля 2026 года израильская авиация атаковала объекты в Иране. Тегеран пообещал жесткий ответ. А американские корабли в Персидском заливе были приведены в полную боеготовность. Сценарий, описанный политиком много лет назад, исполняется нота в ноту.

Пророчество второе: ядерный конфликт

Помимо этого, Владимир Жириновский предвидел неизбежность ядерного конфликта на Ближнем Востоке в ближайшие 10–15 лет. Он считал, что Израиль применит ядерное оружие против Палестины». Это, по словам политика, может случиться в критический момент, когда существование Израиля окажется под вопросом, и станет точкой невозврата для всего региона.

И это пророчество может вот-вот сбыться. Риторика о применении ядерного оружия ужесточается с каждым днем. Иран активно движется к созданию бомбы, Израиль наносит удары по ядерным объектам. Порог входа в ядерную фазу конфликта стремительно снижается. Мир, как и предсказывал Жириновский, присутствует при начале третьей мировой войны.

Работа ПВО в Тель-Авиве Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Пророчество третье: конец Израиля

В 2019 году в эфире программы «Соловьев Live» Владимир Жириновский сделал заявление, которое тогда сочли очередным эпатажем. Он сказал прямо: «У Израиля нет будущего». Политик объяснил это демографическими и политическими процессами, нарастающей изоляцией страны и неизбежностью большой войны, в которой даже ядерное оружие не станет спасением.

После удара по Ирану Израиль оказался в состоянии полной международной неопределенности. Европа колеблется с поддержкой, арабский мир молчит или осуждает, а «Хезболла» и другие прокси-силы Ирана уже начали обстрелы северных территорий. Ощущение экзистенциальной угрозы, о которой говорил Жириновский, впервые за долгие годы стало доминирующим в израильском обществе.

Пророчество четвертое: беженцы в России

В другом архивном видео, которое сейчас вирусится в соцсетях, Владимир Жириновский не ограничился описанием бомбежек. Он предупреждал о последствиях, которые наступят незамедлительно.

«Если США ударят по Ирану, нефть может подскочить до $300 за баррель, экономики ЕС и Китая пострадают, а в Россию хлынут миллионы беженцев», — прогнозировал политик.

Южные рубежи России уже ощущают напряжение. Потоки людей с Ближнего Востока, спасающихся от новой вспышки насилия, уже двинулись «на север», как и предсказывал депутат. Одновременно с этим русскоязычная община Израиля, одна из крупнейших в мире, в случае эскалации может рассматривать возвращение в Россию.

Пустующий аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Пророчество пятое: «Новая Ялта» в Сочи

Владимир Жириновский был уверен, что большой пожар на Ближнем Востоке не приведет к апокалипсису потому, что в дело вмешаются лидеры сверхдержав. Политик предсказывал: Америка будет вынуждена «вернуться на свой континент». Но главное — он видел спасение в диалоге России и США.

«Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся — вместо Ялты будет Сочи», — предвидел Жириновский.

Похоже, что это пророчество тоже может сбыться. Помощник политика Василий Власов подтверждает: Жириновский говорил о саммите в Сочи, где президент России Владимир Путин встретится с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы подписать план урегулирования. Главным пунктом повестки этой встречи, если она состоится, станет судьба Израиля и Ирана. Парадоксальным образом война на Ближнем Востоке может привести к перезагрузке отношений двух держав.

