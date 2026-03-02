Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 21:32

«Пошел ва-банк»: эксперт о последствиях решения начать войну для Трампа

Экономист Асатрян: Трамп пошел ва-банк, начав военные действия в Иране

Дональд Трамп (второй слева) Дональд Трамп (второй слева) Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп пошел ва-банк, решив начать военные действия в Иране, заявил замдиректора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Георгий Асатрян. По его словам, которые передает ИС «Вести», такое решение может стоить американскому лидеру снижения его рейтинга в стране.

Можно говорить о том, что он пошел ва-банк, начав этот вооруженный конфликт. И, собственно говоря, пока популярность войны очень низкая, пока есть неприятие этого конфликта как среди республиканцев, так и демократов… То есть Трамп действительно сделал шаг, который рискует стать для него очень негативным — для его рейтинга, — заявил эксперт.

Немецкий политолог Александр Рар ранее заявил, что удар по Ирану свидетельствует о намерении США вернуться к политике, которую он сравнил с крестовыми походами. По его мнению, Вашингтон вновь встает на путь агрессивных действий, характерный для его внешней политики времен президента Билла Клинтона.

До этого аналитик Эндрю Наполитано высказал мнение, что политика США и Израиля в отношении Ирана свидетельствует о нехватке четко сформулированной внешнеполитической концепции Трампа. По его словам, текущий курс значительно отличается от предвыборных обещаний главы США.

Иран
Дональд Трамп
США
атаки
