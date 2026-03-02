Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 10:58

Названа скрытая причина войны США и Ирана, которая стала сигналом для РФ

Политолог Рар: атака на Иран ознаменовала выбор США пути крестовых походов

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Wen Gao/XinHua/Global Look Press
Нападение на Иран стало сигналом о стремлении США возродить политику крестовых походов, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, Вашингтон возвращается на путь агрессии, которого он придерживался со времен 42-го президента страны Билла Клинтона.

Для России и Китая война в Иране — сигнал: Соединенные Штаты встали на путь крестовых походов. События последнего времени показывают, что «война с диктаторами этого мира», которую в свое время начал еще Клинтон, бомбя Югославию и Ирак, набирает обороты, — высказался Рар.

Ранее аналитик Эндрю Наполитано заявил, что действия США и Израиля в отношении Ирана показывают отсутствие у главы Белого дома Дональда Трампа четкой внешнеполитической стратегии, основанной на идеологии. По словам эксперта, текущий курс, проводимый последние полтора года, значительно отличается от предвыборных обещаний главы США.

До этого норвежский профессор Глен Дизен заявил, что удары по Ирану стали огромной ошибкой и предсказуемой катастрофой для Вашингтона. По его мнению, такая ситуация возникает, когда объективность стирается, а милитаризм начинают превозносить как патриотизм.

