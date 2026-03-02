Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 12:11

«Плохой сигнал»: финский политик о заявлении Европы по Ирану

Финский политик Мема назвал плохим сигналом заявления Европы по ударам Ирана

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press
Совместное заявление Франции, Германии и Великобритании о ракетных ударах Ирана стало «плохим сигналом о глобальной эскалации», заявил в социальной сети X финский политик Армандо Мема. Он выразил обеспокоенность вовлечением ядерных держав в конфликт.

Плохой сигнал о глобальной эскалации, все больше ядерных держав присоединяются к войне, — отметил Мема.

Речь идет о заявлении, в котором европейские страны выразили озабоченность «неизбирательными и несоразмерными» ракетными ударами, нанесенными Ираном по странам региона, включая те, которые не участвовали в первоначальных военных операциях США и Израиля.

Ранее директор АНО «Атоминфо-Центр» Александр Уваров заявил, что если в ходе вооруженного конфликта пострадают атомные станции в районе Персидского залива, регион ожидает радиационное заражение акватории и масштабная гуманитарная катастрофа. Он напомнил, что в зоне риска находятся две АЭС: иранская «Бушер», где работает один энергоблок, и эмиратская «Барака» с четырьмя действующими блоками.

