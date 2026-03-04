Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 10:59

Мошенники начали рассылать москвичам открытки-вирусы к 8 Марта

Мошенники в преддверии 8 Марта начали рассылать жителям Москвы ссылки на поддельные сайты с привлекательными ценами на товары, предупредили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Злоумышленники также выманивают у жертв коды из смс для якобы подтверждения доставки подарка. Кроме того, они присылают москвичам поздравительные открытки-вирусы.

В преддверии 8 Марта эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили горожан о мошенниках, которые присылают ссылки на поддельные сайты с привлекательными ценами на товары, просят продиктовать код из смс для подтверждения доставки подарка и отправляют поздравительные открытки-вирусы, чтобы завладеть персональными данными и украсть деньги, — говорится в заявлении.

Ранее в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта предупредили, что россиянки стали получать от мошенников опасные открытки на 8 Марта. Переход по ссылке ведет на фишинговый сайт, крадущий персональные данные. В некоторых случаях на устройство жертвы также скачивается вредоносное программное обеспечение.

