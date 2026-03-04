Первая ракетка мира объявила о предстоящей свадьбе с бизнесменом

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко объявила о помолвке с бразильским предпринимателем Георгиосом Франгулисом, сообщила спортсменка в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Пара состоит в отношениях с 2024 года.

Соболенко опубликовала видео, на котором Франгулис делает ей предложение руки и сердца. Под записью теннисистка оставила подпись: «Ты и я — навсегда. 3.3.26».

27-летняя спортсменка занимает первое место в рейтинге WTA. Она выиграла четыре турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и завоевала 22 титула WTA.

В текущем сезоне Соболенко одержала победу на турнире в Брисбене и вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче она уступила Елена Рыбакина со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

Георгиос Франгулис — предприниматель бразильского гражданства греческого происхождения. В 2016 году он основал компанию по производству здорового питания Oakberry и занимает пост генерального директора. Франгулис также участвует в автогоночном Кубке вызова «Порше» в Бразилии.

Ранее стало известно, что Соболенко послала журналистов к черту на пресс-конференции после поражения от теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной в финале Australian Open 2026. Корреспонденты поинтересовались у спортсменки, будет ли она обсуждать с тренерами итоги турнира.