Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 12:03

Первая ракетка мира объявила о предстоящей свадьбе с бизнесменом

Первая ракетка мира Соболенко объявила о предстоящей свадьбе

Арина Соболенко Арина Соболенко Фото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко объявила о помолвке с бразильским предпринимателем Георгиосом Франгулисом, сообщила спортсменка в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Пара состоит в отношениях с 2024 года.

Соболенко опубликовала видео, на котором Франгулис делает ей предложение руки и сердца. Под записью теннисистка оставила подпись: «Ты и я — навсегда. 3.3.26».

27-летняя спортсменка занимает первое место в рейтинге WTA. Она выиграла четыре турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и завоевала 22 титула WTA.

В текущем сезоне Соболенко одержала победу на турнире в Брисбене и вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче она уступила Елена Рыбакина со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

Георгиос Франгулис — предприниматель бразильского гражданства греческого происхождения. В 2016 году он основал компанию по производству здорового питания Oakberry и занимает пост генерального директора. Франгулис также участвует в автогоночном Кубке вызова «Порше» в Бразилии.

Ранее стало известно, что Соболенко послала журналистов к черту на пресс-конференции после поражения от теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной в финале Australian Open 2026. Корреспонденты поинтересовались у спортсменки, будет ли она обсуждать с тренерами итоги турнира.

теннис
теннисистки
Арина Соболенко
свадьбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог объяснила связь между избыточным весом и частыми инфекциями
Ровно 30 лет назад в центре Москвы убили главаря Ореховской ОПГ
В Госдуме назвали кинофильм, с которого начался распад СССР
Дроны-камикадзе ВСУ принесли смерть в Брянскую область
Захарова сравнила преступления Киева в отношении детей с наследием Эпштейна
Депутат ГД Бурляев заявил о важности возвращения кино в госсобственность
Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не одобряют операцию Трампа в Иране
Песков назвал невозможными переговоры по ядерной стабильности без Европы
Песков раскрыл, просил ли ЕС энергоресурсы на фоне ситуации в Иране
«Важнейшее ведомство»: Путин оценит эффективность МВД
Беспилотник атаковал нефтяной завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Песков назвал тему, которую Сийярто обсудит с Путиным в Кремле
«Изрядная доля правды»: Песков согласился с Макроном по важному вопросу
Песков уличил Киев в шантаже Венгрии и Словакии
Названа опасность новых американских дронов, которые атаковали Донецк
Сомнолог ответила, помогут ли носки быстрее уснуть
«Урок ждунам»: глава Крыма о задержании пособника Украины
Три человека стали жертвами аварии со снегоуборщиком
Взрыв произошел у нефтяного танкера у берегов ОАЭ
«Механизм продуман»: политолог указал на предусмотрительность Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.