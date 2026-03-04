Ровно 30 лет назад в центре Москвы убили главаря Ореховской ОПГ

Ровно 28 лет назад, 4 марта 1996 года, в центре Москвы у здания посольства США был убит лидер Ореховской ОПГ Сергей Ананьевский по кличке Культик, сообщает «Газета.RU». На выезде с Новинского бульвара неизвестные расстреляли из автомата автомобиль Volvo. 34-летний пассажир скончался на месте.

Для правоохранительных органов Ананьевский был криминальным авторитетом, однако в спортивных кругах его знали как старшего тренера мужской сборной СССР по пауэрлифтингу и основателя Федерации пауэрлифтинга страны.

В криминал Ананьевский попал через дружбу с будущим лидером ОПГ Сергеем Буториным (Осей) в конце 1980-х. Благодаря спортивному авторитету он вошел в окружение вора в законе Сергея Тимофеева (Сильвестра) и участвовал в десятках преступлений. После гибели Сильвестра в 1994 году Культик возглавил Ореховскую ОПГ.

Убийство, которое раскрыли оперативники под руководством будущего министра МВД Владимира Колокольцева, стало результатом гангстерской войны. Конкуренты заказали Ананьевского, когда тот ехал к ним на переговоры. В последующие годы Ореховская ОПГ была фактически разгромлена.

