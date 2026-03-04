Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 14:35

Премьер Испании сравнил действия США на Ближнем Востоке с русской рулеткой

Премьер Испании назвал политику США на Ближнем Востоке слишком рискованной

Педро Санчес Педро Санчес Фото: David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Испании Педро Санчес в телеобращении к нации раскритиковал политику президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке и сравнил ее с русской рулеткой. По его словам, игры судьбами людей обернутся непредсказуемыми последствиями.

Так начинаются великие катастрофы человечества <...> Нельзя играть в «русскую рулетку» с судьбами миллионов людей, — сказал он.

Санчес подчеркнул, что Мадрид не намерен принимать участие в конфликте. По его словам, страх перед негативными последствиями не заставит Испанию изменить принципиальную позицию. Он назвал подход правительства к конфликтам последовательным и ясным.

По словам премьера, главная задача властей заключается в повышении качества жизни граждан, а не во втягивании страны в военные конфликты. Он подтвердил намерение Испании добиваться прекращения боевых действий на Ближнем Востоке и продвигать дипломатическое решение кризиса.

Ранее Трамп заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией из-за отказа европейского государства повысить военные расходы до 5% от ВВП. Он также противопоставил руководство страны испанскому народу.

