«Но зато — какие люди»: Путин оценил работу полицейских

Президент России Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что сегодня полицейских стало меньше, чем было милиционеров 20 лет назад. При этом глава государства высоко оценил качества людей, которые служат в современной России, передает пресс-служба Кремля.

Таким образом российский лидер ответил на слова министра внутренних дел Владимира Колокольцева, что Москва стала значительно больше, нежели во времена Олимпиады 1980 года. Вместе с тем число сотрудников МВД в столице уменьшилось, указал глава МВД.

Но зато — какие люди, — отметил Путин.

Ранее президент заявил, что сотрудники МВД в 2025 году в работе добились положительных результатов по снижению уровня преступности, зафиксированному во всех регионах страны. Глава государства подчеркнул, что эти успехи подтверждаются объективными данными.

Прежде стало известно, что в 2025 году в РФ было зафиксировано 453 338 краж — минимальный показатель за последние годы. Несмотря на снижение числа таких преступлений на 46 тыс. за год, они сохраняют лидирующие позиции в общей структуре преступности.