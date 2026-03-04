Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 15:31

«Но зато — какие люди»: Путин оценил работу полицейских

Путин высоко оценил работу современных полицейских

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что сегодня полицейских стало меньше, чем было милиционеров 20 лет назад. При этом глава государства высоко оценил качества людей, которые служат в современной России, передает пресс-служба Кремля.

Таким образом российский лидер ответил на слова министра внутренних дел Владимира Колокольцева, что Москва стала значительно больше, нежели во времена Олимпиады 1980 года. Вместе с тем число сотрудников МВД в столице уменьшилось, указал глава МВД.

Но зато — какие люди, — отметил Путин.

Ранее президент заявил, что сотрудники МВД в 2025 году в работе добились положительных результатов по снижению уровня преступности, зафиксированному во всех регионах страны. Глава государства подчеркнул, что эти успехи подтверждаются объективными данными.

Прежде стало известно, что в 2025 году в РФ было зафиксировано 453 338 краж — минимальный показатель за последние годы. Несмотря на снижение числа таких преступлений на 46 тыс. за год, они сохраняют лидирующие позиции в общей структуре преступности.

Владимир Путин
Владимир Колокольцев
МВД
полицейские
