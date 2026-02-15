Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 06:51

Названо самое распространенное в России преступление

ТАСС: число краж в России за год превысило 450 тыс. случаев

Фото: pixabay.com
В 2025 году в России было зарегистрировано всего 453 338 краж, передает ТАСС со ссылкой на данные статистики. Количество этого вида преступлений стало наименьшим за последнее время. Однако они по-прежнему лидируют в структуре преступности.

Для сравнения, пик краж пришелся на 2015 год, когда их число превышало миллион. Тенденция к снижению сохраняется: за год количество таких преступлений сократилось на 46 тыс.

Статистика фиксирует и другие тяжкие преступления. Так, в 2025 году зарегистрировано 14,4 тыс. грабежей, а также более 13 тыс. случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Меньше всего зафиксировано разбоев — 2,5 тыс. — и хулиганств — 2,7 тыс.

Всего за январь — декабрь 2025 года в России зарегистрировано 1 млн 771 тыс. преступлений, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. Положительная динамика отмечена в подавляющем большинстве регионов: снижение числа правонарушений произошло в 80 субъектах РФ, и лишь в пяти наблюдается рост.

До этого стало известно, что в январе в Московской области произошло более 5,5 тыс. преступлений. Среди них 483 правонарушения совершили люди в состоянии алкогольного опьянения, а виновниками более 1,5 тыс. преступлений были те, кто уже ранее привлекался к ответственности.

