13 февраля 2026 в 11:25

В прокуратуре Подмосковья назвали число преступлений в регионе в январе

Прокуратура Подмосковья: 5,5 тыс. преступлений произошло в регионе в январе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Более 5,5 тыс. преступлений произошло в Московской области в январе, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале. Среди них 483 правонарушения совершили люди в состоянии алкогольного опьянения, а виновниками более 1,5 тыс. преступлений были те, кто уже ранее привлекался к ответственности.

За январь 2026 года в Московской области зарегистрировано 5568 преступлений, — говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что в области на 21,5% снизилось число преступлений, совершенных при помощи информационно-коммуникационных технологий. Среди разных типов правонарушений больше всего зафиксировали кражи (1,2 тыс. случаев), мошенничество (чуть более 1 тыс. случаев) и грабежи (40 случаев).

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в 2025 году выросла преступность среди несовершеннолетних — количество преступлений, совершенных подростками, увеличилось на 9,3%. За прошлый год зафиксировано 455 противоправных деяний подростков. Начальник местного УМВД Алексей Захаров отметил, что ключевой фактор роста такой преступности — это уклонение родителей от исполнения воспитательных обязанностей.

Россия
Подмосковье
преступления
прокуроры
статистики
