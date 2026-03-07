Посол Азербайджана анонсировал ответ на атаку в Нахичевани Посол Азербайджана Мустафаев заявил о возможных ответных мерах против Ирана

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев сообщил, что Баку подготовил комплекс ответных мер на атаку дронов с иранской территории в Нахичевани, передают «Известия». По его словам, позиция азербайджанской стороны включает политические, дипломатические и военные инструменты.

Что касается «ответных мер», то я хотел бы уточнить — позиция Баку включает в себя политические, дипломатические и военные меры. Прежде всего иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести свои извинения азербайджанской стороне, а лица, совершившие этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности, — сказал Мустафаев.

Ранее азербайджан направил ООН письмо из-за атаки иранских беспилотников на Нахичевань. Сообщение генсекретарю организации Антониу Гутерришу передал глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

До этого российский премьер Михаил Мишустин во время телефонного разговора с коллегой из Азербайджана Али Асадовым выразил благодарность Баку за помощь в выезде граждан РФ из Ирана. Обсуждались перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества и текущее ухудшение ситуации в Ближневосточном регионе. В частности, Москва высоко оценила оперативность Азербайджана в участии в эвакуации россиян в сложной региональной обстановке.