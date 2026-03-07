Стало известно, к каким последствиям приведет локализация такси

В России вступил в силу закон о локализации автомобилей такси, который может привести к повышению тарифов на перевозки и сокращению предложения в отдельных сегментах, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, главная цель нововведения — поддержка отечественного автопрома, однако новые требования неизбежно скажутся на пассажирах.

С 1 марта вступил в силу закон о локализации такси. Главная цель документа — поддержка отечественного автопрома, позволяющая преодолеть зависимость от импорта и повысить конкурентоспособность автомобильной промышленности. Введение новых требований к уровню локализации машин, используемых в такси, повлияет на рост тарифов на услуги. Также возможны отчасти сокращения предложения в отдельных сегментах, например, в бизнес-классе, так как в списке разрешенных моделей пока мало люксовых авто, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что цены на такси начали расти еще в начале 2026 года из-за снегопадов, которые увеличили расход топлива. Теперь, по словам Щербаченко, к этому добавилось требование использовать только автомобили, произведенные или локализованные в РФ. Доцент подчеркнул, что еще в конце февраля Российский союз промышленников и предпринимателей предупреждал о возможном подорожании пассажирских перевозок.

В целом стоит отметить, что с начала года постепенно растут цены на такси. Например, из-за непогоды во время сильных снегопадов, в частности за счет больших расходов топлива в непогоду. Также тарифы выросли после изменения правил перевозчиков — с 1 марта они должны использовать только авто, произведенные или локализованные на территории страны. В конце февраля РСПП предупреждал о возможном росте цен на такси из-за вступления в силу новых требований к автопарку. Таким образом, скорее всего цена на такси увеличится в 2026 году где-то на 15%. На это повлияют рост стоимости новых авто, утильсбор, повышение цен на ТО и необходимость приобретения машин из утвержденного Минпромторгом списка, — резюмировал Щербаченко.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что Минтранс РФ и ФАС обсуждают вопрос ограничения на повышение цен для поездок на такси в период непогоды. Речь идет о возможной фиксации предельного размера повышающего коэффициента к базовому тарифу.