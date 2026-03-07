Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 07:00

Юрист ответил, чем грозит слишком громкое поздравление с 8 Марта на улице

Юрист Салкин: музыкальное поздравление с 8 Марта может обернуться штрафом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чересчур громкое музыкальное поздравление в честь Международного женского дня на улице может повлечь за собой штраф, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, ответственность наступает в случае нарушения тишины в ночное время суток.

Уличные музыканты сами по себе ненаказуемы. Вопрос возникает, если выступление проходит в ночное время, когда действует региональный закон о тишине и люди реально жалуются на шум. Тогда возможна административная ответственность, размер штрафа зависит от региона, — предупредил Салкин.

Ранее психолог Павел Решетов заявил, что наиболее практичным подарком на 8 Марта является сертификат на покупку товаров. По его словам, стоимость такого презента, как правило, невысока и вручить его можно не только возлюбленной.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что лучшим подарком для женщины на 8 Марта является наступление беременности. В то же время, по его словам, худшим презентом для жены или возлюбленной в этот день будет «букет из тысячи роз».

праздники
штрафы
законы
юристы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Приднестровья отреагировал на лишение сограждан молдавских паспортов
Жителей российского региона эвакуировали из-за дрона ВСУ
Повреждения ж/д инфраструктуры задержали восемь поездов в Москву
«Наряжаться в юбку и танцевать»: Мирошник оценил отчаянные шаги Зеленского
«Не надо раскачивать лодку»: в МИД РФ сделали предупреждение США
Россиян предупредили о схемах мошенников к 8 Марта
США уличили в желании извлечь выгоду из опыта Украины в СВО против Ирана
«Продавцы тюльпанов» обманули россиянина перед 8 Марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 марта: инфографика
Катар установил дедлайн на полеты в свои аэропорты
Раскрыта новая схема мошенников с путевками для детей
Российские военные ударили по системам РЭБ и позициям ВСУ у Орехова
Саудовская Аравия перехватила две баллистические ракеты Ирана
Известный российский хоккеист «схлопотал» удаление за удар клюшкой по лицу
Конец монополии: покупателей завалят скидками на маркетплейсах — что будет
Составлены советы, как освободить память на телефоне без удаления файлов
Офицер ВМС озвучил потери бразильских наемников ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 124 БПЛА
Попытка проскочить дорогу на красный закончилась для подростков трагедией
В СФ рассказали о мошенничестве с QR-кодом от якобы ФНС
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.