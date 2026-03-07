Юрист ответил, чем грозит слишком громкое поздравление с 8 Марта на улице

Чересчур громкое музыкальное поздравление в честь Международного женского дня на улице может повлечь за собой штраф, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, ответственность наступает в случае нарушения тишины в ночное время суток.

Уличные музыканты сами по себе ненаказуемы. Вопрос возникает, если выступление проходит в ночное время, когда действует региональный закон о тишине и люди реально жалуются на шум. Тогда возможна административная ответственность, размер штрафа зависит от региона, — предупредил Салкин.

