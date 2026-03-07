В СФ рассказали о мошенничестве с QR-кодом от якобы ФНС СФ: мошенники начали рассылать россиянам письма с QR-кодом от ФНС

Мошенники стали отправлять гражданам на почту письмо якобы от Федеральной налоговой службы с требованием уплаты налога или задолженности и соответствующим QR-кодом, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. По его словам, сайт является фишинговым, человек теряет деньги.

В тексте сообщается о неуплаченном налоге или образовавшейся задолженности. Никакой паники, никаких угроз — лишь констатация факта и предложение быстро урегулировать вопрос. Ниже в письме человек видит QR-код для оплаты и контактный номер «сотрудника ФНС», который готов проконсультировать и ответить на все вопросы, — заявил он.

Шейкин добавил, что если человек не переходит по ссылке и не вводит данные, а решает позвонить по указанному телефону, то его берет в обработку все тот же аферист. Он ему обстоятельно объясняет, почему надо заплатить и в ближайшее время, при этом намекая, что за неуплату будут негативные последствия.

Тем временем юрист Александр Хаминский посоветовал закрыть профили в социальных сетях, чтобы снизить риск стать жертвой онлайн-мошенников. Он рекомендовал скрыть номер телефона в мессенджерах и включить на всех сервисах двухфакторную аутентификацию.

До этого киберэксперт Андрей Рыбников заявил, что мошенники могут получить доступ к умной бытовой технике. Риск возрастает, если производитель использует стандартные пароли. Однако, по словам эксперта, это происходит крайне редко.