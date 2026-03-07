Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 09:14

Названо число разводящихся семей с детьми в России

В России разводы семей с детьми достигли минимума за 20 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В 2025 году в России зафиксировано минимальное за последние 20 лет количество семей с детьми, решивших развестись, передает ТАСС со ссылкой на Верховный суд. Так, судебные инстанции рассмотрели 331,8 тыс. гражданских дел о разводе супругов с детьми, из которых по 299,5 тыс. вынесены решения.

В 2025 году в суды поступило 331,8 тыс. гражданских дел о расторжении брака супругов, имеющих детей, рассмотрено с вынесением решения 299,5 тыс., — говорится в сообщении.

В прошлом году число судебных разбирательств по делам о разводах семей с детьми снизилось на 15,7% по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано 394 тыс. случаев. Этот показатель также оказался на 29% ниже, чем в 2023 году, когда было зафиксировано 469,8 тыс. таких дел.

Количество судебных решений о расторжении брака в таких семьях уменьшилось на 15% в сравнении с 2024 годом, когда их было 351,6 тыс., и на 28% в сравнении с 2023 годом, когда их насчитывалось 415 тыс.

С 2005 по 2019 год суды ежегодно выносили от 333 до 375 тыс. решений о разводе семей с детьми. В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 количество таких дел снизилось до 295 тыс., но затем снова начало расти.

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко предложил создать совет старейшин для предотвращения разводов. Он отметил, что в некоторых постсоветских странах такие институты эффективно решают семейные конфликты.

Россия
браки
разводы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нефтяной танкер поплатился за игнорирование сигналов со стороны КСИР
Россиянам рассказали, как пожаловаться на лечение по ОМС
Посла Кубы спросили о возможном вторжении США на остров
Стало известно, сколько мужчины тратят на подарок к 8 Марта
Россиянам раскрыли причины отказа в кредитных каникулах
Россиянина оштрафовали за картинку 12-летней давности
Иран нанес новый мощный удар по Иракскому Курдистану
Москвичи ринулись в теплицы ради тюльпанов по 40 рублей
Российские экспаты в ОАЭ побежали скупать виллы в Азии
«На годы вперед»: Дмитриев оценил ущерб ЕС от роста цен на энергоресурсы
В Орловской области раскрыли масштабы разрушений после нападения ВСУ
Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Рязанскую область
Россиян предупредили об опасности транзита через Шри-Ланку
В Екатеринбурге накрыли вейп-магазин с нелегальной продукцией на миллионы
Синоптик назвал дату прихода весны
Около 20 пассажирских самолетов не могут приземлиться в Дубае
Азербайджан завершил эвакуацию генконсульства из иранского Тебриза
Промышленные здания получили повреждения от атаки ВСУ
На Западе раскрыли одно решение, из-за которого Зеленский впал в ярость
Россиянин пострадал при падении обломков БПЛА
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.