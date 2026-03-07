Названо число разводящихся семей с детьми в России В России разводы семей с детьми достигли минимума за 20 лет

В 2025 году в России зафиксировано минимальное за последние 20 лет количество семей с детьми, решивших развестись, передает ТАСС со ссылкой на Верховный суд. Так, судебные инстанции рассмотрели 331,8 тыс. гражданских дел о разводе супругов с детьми, из которых по 299,5 тыс. вынесены решения.

В 2025 году в суды поступило 331,8 тыс. гражданских дел о расторжении брака супругов, имеющих детей, рассмотрено с вынесением решения 299,5 тыс., — говорится в сообщении.

В прошлом году число судебных разбирательств по делам о разводах семей с детьми снизилось на 15,7% по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано 394 тыс. случаев. Этот показатель также оказался на 29% ниже, чем в 2023 году, когда было зафиксировано 469,8 тыс. таких дел.

Количество судебных решений о расторжении брака в таких семьях уменьшилось на 15% в сравнении с 2024 годом, когда их было 351,6 тыс., и на 28% в сравнении с 2023 годом, когда их насчитывалось 415 тыс.

С 2005 по 2019 год суды ежегодно выносили от 333 до 375 тыс. решений о разводе семей с детьми. В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 количество таких дел снизилось до 295 тыс., но затем снова начало расти.

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко предложил создать совет старейшин для предотвращения разводов. Он отметил, что в некоторых постсоветских странах такие институты эффективно решают семейные конфликты.