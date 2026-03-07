Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 10:42

Назван способ ответить Украине за удары по Севастополю

Депутат Журавлев: за атаку на Севастополь Россия может ударить по Верховной раде

Фото: МО РФ
За атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь Россия может ударить по Верховной раде, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. По его словам, за украинскую диверсию можно также ответить, разрушив здания администрации и силовых ведомств.

Вся стратегия ВСУ сосредоточена на том, чтобы сделать России больнее, убить побольше нашего мирного населения, нанести как можно более значительные разрушения мирной инфраструктуре. И это не прекратится до тех пор, пока мы не уничтожим все центры принятия решений — Верховную раду, администрацию на Банковой, силовые структуры — все их координаты известны. Надо было бить по ним с первых дней СВО, но и сейчас начать еще не поздно, — заявил Журавлев.

Депутат отметил, что диверсионная боевая тактика ВСУ вызвана действующим местным политическим режимом. По его словам, украинская армия, неся поражение, отходит на западные границы.

Не устану повторять, что Украина, как террористическое государство, на другие методы ведения боевых действий попросту неспособна. Да, ВСУ изо всех сил упираются на фронтах, но всем давно уже ясно — проигрывают и медленно отползают в направлении западных границ, — заключил Журавлев.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ стали чаще атаковать Крым, стремясь напомнить о себе на фоне переключения внимания США на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, такие удары имеют для Киева сакральное значение, о чем свидетельствует, в частности, история с изображением полуострова на олимпийской форме украинских спортсменов.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

