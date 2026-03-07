Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 12:11

ЕС предупредили о последствиях вмешательства в войну на Ближнем Востоке

МИД Ирана призвал ЕС не вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европейские страны могут стать законными целями для ВС Ирана в случае вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД страны Маджид Тахт-Раванчи в эфире французского телеканала France 24. По его словам, республика сделает все для защиты своего суверенитета.

Если нужно защитить наш суверенитет, мы обязательно это сделаем, — отметил он.

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.

До этого политолог-международник Елена Супонина заявила, что операция США в Иране не приведет к смене режима в республике, как надеется американский президент. По ее словам, конфликт подорвет авторитет власти в Иране, но ничего более кардинального не предвидится.

