ЕС предупредили о последствиях вмешательства в войну на Ближнем Востоке МИД Ирана призвал ЕС не вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке

Европейские страны могут стать законными целями для ВС Ирана в случае вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД страны Маджид Тахт-Раванчи в эфире французского телеканала France 24. По его словам, республика сделает все для защиты своего суверенитета.

Если нужно защитить наш суверенитет, мы обязательно это сделаем, — отметил он.

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.

До этого политолог-международник Елена Супонина заявила, что операция США в Иране не приведет к смене режима в республике, как надеется американский президент. По ее словам, конфликт подорвет авторитет власти в Иране, но ничего более кардинального не предвидится.