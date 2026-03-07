Президент Ирана ответил на призыв Трампа безоговорочно капитулировать

Заявления о безоговорочной капитуляции Ирана — грезы, подчеркнул президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в обращении к своим гражданам. Так он ответил на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, который до этого сказал, что не примет иного завершения войны, передает иранская гостелерадиокомпания.

Заявления о том, что мы захотим безоговорочно капитулировать, — всего лишь грезы, которые им стоит унести с собой в могилу, — отметил Пезешкиан.

Президент также призвал граждан защищать страну вне зависимости от религиозной принадлежности, положения в обществе и отложить внутренние противоречия для преодоления текущего кризиса.

Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что кризис вокруг Ирана еще может быть урегулирован дипломатическим путем, однако капитуляция Тегерана исключена. По его словам, Иран всегда был готов к ведению переговоров. Он отметил, что иранский народ не собирается сдаваться, несмотря на агрессию со стороны Соединенных Штатов и Израиля.