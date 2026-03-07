Автомобиль загорелся после атаки дрона ВСУ на российский город Автомобиль загорелся после атаки дрона ВСУ на запорожскую Васильевку

В городе Васильевка Запорожской области после атаки дрона ВСУ получил повреждения автомобиль, написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. После удара машина загорелась, в результате происшествия никто не пострадал.

В результате атаки БПЛА противника поврежден гражданский автомобиль в городе Васильевке, — написал губернатор.

Утром 7 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 124 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Орловской областей, 11 — над Белгородской. Также силы ПВО ликвидировали и перехватили БПЛА над территориями Крыма, Рязанской, Калужской, Воронежской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Тульской и Самарской областей.

До этого стало известно, что причастный к массированному удару по Белгороду комбриг ВСУ сбежал под Львов. По словам источника, ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре города в ночь с 26 на 27 февраля взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ.