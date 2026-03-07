Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 13:52

«Вам лучше не знать»: Мясников дал необычный совет людям с риском тромбоза

Мясников заявил, что людям лучше не знать о имеющемся у них риске тромбоза

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Людям лучше не знать о том, есть у них риск тромбоза или нет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном». Он добавил, что человек, узнав о такой предрасположенности, может начать принимать кроверазжижающие препараты, которые, по словам ведущего, способны спровоцировать внутреннее кровотечение при неправильном приеме.

Если бы меня спросили, что лучше — знать вам про проблемы с тромбозом или не знать? Вот лучше ничего не знайте. Целее будете, — считает Мясников.

Ранее врач — сосудистый хирург Центра спасения конечностей «РЖД-Медицины» Георгий Трейгер отмечал, что тромбоз всегда является острым состоянием, при котором происходит внезапное и резкое изменение качества жизни пациента в худшую сторону. Специалист подчеркнул, что хроническое состояние ухудшается при варикозе.

До этого Трейгер рассказал, что главная опасность тромбоза заключается в его внезапности. Он обратил внимание, что при любом движении становится болезненно сгибать и разгибать колено. По словам хирурга, важно не перепутать такое состояние с варикозом — при такой патологии вену можно будет помять, она останется мягкой и эластичной.

Россия
врачи
Александр Мясников
советы
тромбоз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IHF решила судьбу молодежных сборных России по гандболу
Музыкант-иноагент вернулся в Израиль в разгар войны с Ираном
Вспышка кишечной инфекции произошла в российской школе
В Курскую область вернулись освобожденные из украинского плена
Военэксперт раскрыл циничный план ВСУ в преддверии 8 Марта
«Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином» по одной причине
Муж порезал онкобольную жену, чтобы уйти к любовнице
В МИД РФ сообщили о поиске точек соприкосновения между Россией и США
Трамп пригрозил Ирану «полным уничтожением» новых районов
Погода в Москве в воскресенье, 8 марта: ждать ли заморозков и мокрого снега
В США рассказали, как Трамп унизил Вэнса
Россиянин поднялся на пьедестал победителей Паралимпиады
Появились детали эвакуации россиян из Ирана в Азербайджан
Мощный взрыв прогремел в Луганской Народной Республике
Иммиграционная служба США начала выслеживать россиян
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Ведуновой
Рябков ответил, каким в РФ видят новый договор по контролю над вооружениями
В конфликте с Ираном потратили столько ракет Patriot, сколько Киев за зиму
Невролог раскрыл популярный миф о головокружении
«Отпетые мошенники» резко ответили на слухи вокруг смерти жены Аморалова
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.