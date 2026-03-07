«Вам лучше не знать»: Мясников дал необычный совет людям с риском тромбоза Мясников заявил, что людям лучше не знать о имеющемся у них риске тромбоза

Людям лучше не знать о том, есть у них риск тромбоза или нет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном». Он добавил, что человек, узнав о такой предрасположенности, может начать принимать кроверазжижающие препараты, которые, по словам ведущего, способны спровоцировать внутреннее кровотечение при неправильном приеме.

Если бы меня спросили, что лучше — знать вам про проблемы с тромбозом или не знать? Вот лучше ничего не знайте. Целее будете, — считает Мясников.

Ранее врач — сосудистый хирург Центра спасения конечностей «РЖД-Медицины» Георгий Трейгер отмечал, что тромбоз всегда является острым состоянием, при котором происходит внезапное и резкое изменение качества жизни пациента в худшую сторону. Специалист подчеркнул, что хроническое состояние ухудшается при варикозе.

До этого Трейгер рассказал, что главная опасность тромбоза заключается в его внезапности. Он обратил внимание, что при любом движении становится болезненно сгибать и разгибать колено. По словам хирурга, важно не перепутать такое состояние с варикозом — при такой патологии вену можно будет помять, она останется мягкой и эластичной.