07 марта 2026 в 15:09

В США раскрыли, кто подтолкнул Трампа к операции в Иране

WSJ: сенатор Грэм активно подталкивал Трампа к операции в Иране

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Mattie Neretin — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Сенатор-республиканец Линдси Грэм активно склонял президента Дональда Трампа к началу военной операции против Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских политиков. Как отмечается в статье, Грэм оказался одним из самых эффективных сторонников самого рискованного шага в президентстве Трампа.

В материале уточняется, что в ходе обсуждений Грэм интересовался у Трампа, по какой фразе запомнится его президентство. Не получив ответа, сенатор напомнил главе Белого дома о его собственном обращении к протестующим в Иране в начале 2026 года, когда Трамп пообещал им скорую помощь от США. Кроме того, в статье говорится, что Грэм обсуждал с президентом возможность интервенций в Ливан и на Кубу.

По информации WSJ, сенатор давно стремился к смене власти в Тегеране, однако прежде у него не было президента, готового зайти так далеко. Хотя в прошлом между Грэмом и Трампом возникали разногласия, например сенатор критиковал Трампа за штурм Капитолия в январе 2021 года, — сейчас он вновь оказался на стороне президента, чтобы влиять на его внешнеполитическое видение.

Экс-глава аппарата бывшего вице-президента Майка Пенса Марк Шорт охарактеризовал Грэма как политика с интервенционистским менталитетом, идеалистически воспринимающего роль Америки в мире. По его словам, Трамп не полностью разделяет этот подход, но и не считает, что США должны полностью дистанцироваться от зарубежных конфликтов.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин допустил, что США могут направить вооруженные силы в Иран в случае военного вторжения Тегерана в Израиль. По его словам, глава Белого дома будет до последнего избегать сухопутной операции.

США
Линдси Грэм
сенаторы
Иран
