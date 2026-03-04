На завтрак в Великий пост готовлю «омлет» без яиц и молочки: альтернатива кашам

На завтрак в Великий пост готовлю «омлет» без яиц и молочки — это нежное, воздушное блюдо по виду и текстуре напоминает омлет, но готовится из доступных овощей и без грамма продуктов животного происхождения. Прекрасная альтернатива кашам.

Для приготовления понадобится: 1 кабачок (около 400–500 г), 1 луковица, 1 морковь, 2–3 ст. л. манной крупы, 2–3 ст. л. кукурузной муки (можно заменить пшеничной), соль, перец, растительное масло для жарки, зелень по желанию.

Рецепт: лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до мягкости. Кабачок очистите от кожуры и нарежьте крупными кусками. В блендере соедините кабачок, обжаренные лук с морковью (вместе с маслом), соль и перец. Измельчите до однородной массы, добавьте манку и кукурузную муку, перемешайте. Затем влейте примерно полстакана горячего кипятка и снова тщательно перемешайте. Тесто должно получиться консистенции жидкой сметаны. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Вылейте тесто и жарьте под крышкой на среднем огне, как обычный омлет, по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

