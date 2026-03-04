Сколько солдат США погибло в войне с Ираном на самом деле: что известно

Не менее 100 американских морпехов убиты в результате атаки на Дубай в ОАЭ, сообщил штаб войск ПВО Ирана. Что об этом известно, сколько денег потратили американцы, сколько на самом деле солдат США погибло в войне с Ираном?
Сколько солдат США погибло в войне с Ираном на самом деле
Представитель центрального штаба войск ПВО Ирана заявил, что не менее 100 американских морпехов были ликвидированы в результате атаки на Дубай в ОАЭ, передает иранское агентство Mehr. По информации штаба, на военной базе США в Дубае находились около 160 морпехов.
Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани сообщил, что США потеряли более 500 военных с начала конфликта.
«Давайте подсчитаем: с более чем 500 убитыми американскими военными, кто же превыше всего — США или Израиль?» — написал Лариджани в соцсети X (экс-Twitter), делая отсылку к лозунгу властей США «Америка превыше всего».
Лариджани предупредил о «высокой цене», которую заплатят США и Израиль за гибель аятоллы Али Хаменеи.
По информации Центрального командования ВС США (CENTCOM) и заявлений Пентагона, в первые дни операции США потеряли трех американских военнослужащих, несколько были серьезно ранены. 3 марта CENTKOM сообщило, что число погибших американских военных достигло шести человек. Помимо погибших, имеются сообщения об американских военнослужащих с тяжелыми травмами и более легкими ранениями, но точные цифры официально не раскрываются.
Пентагон в свою очередь предупреждал, что дополнительные потери могут возникнуть, поскольку боевые действия продолжаются.
Сколько денег США потратили на операцию в Иране
Соединенные Штаты потратили около $779 млн с начала активных боевых действий против Ирана, сообщает агентство Anadolu. Сумма составляет примерно 0,1% общего военного бюджета США на 2026 год. Наибольшую долю расходов составили пуски ракет Tomahawk — около $340 млн.
Полеты истребителей — $271 млн. Третье место по затратам заняло применение высокоточных РСЗО HIMARS, а также разведывательные и логистические операции. Это обошлось в $122 млн. Кроме того, удары стратегических бомбардировщиков B-2 обошлись Вашингтону примерно в $30 млн долларов.
Telegram-канал «Рыбарь» указывает, что также необходимо учитывать невосполнимые потери в технике в виде уничтоженных средство ПВО и радиолокационных систем на американских базах в ОАЭ и других странах Ближнего Востока.
Anadolu указывает, что США с начала боевых действий против Ирана потеряли военной техники на $1,902 млрд.
«И это мы даже не говорили о расходе боекомплекта. В том же Катаре запасов ракет к Patriot при нынешней интенсивности атак хватило всего на несколько дней. И это при том, что закупки шли годами, и склады считались заполненными. В итоге война наглядно показывает главную уязвимость всей архитектуры американской ПВО — она крайне дорогая и быстро "сжигает" ресурсы. ЗУР стоят миллионы долларов, радары — сотни миллионов, а на восстановление запасов уходят годы и много денег».
