В России могут существенно измениться правила техосмотра

МВД России подготовило обновленную версию постановления правительства, которое ужесточает контроль за проведением техосмотра с 1 сентября 2026 года, сообщает «Коммерсант». Документ направлен на борьбу с фиктивными диагностическими картами, которые оформляют недобросовестные операторы на фактически не проверенные автомобили.

Согласно действующему порядку, если у компании в течение года выявляют два таких нарушения, полиция передает материалы в Российский союз автостраховщиков, который лишает оператора аккредитации и отключает от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО). По новым правилам МВД сможет приостанавливать доступ к системе самостоятельно, не дожидаясь решения страховщиков.

В доработанной редакции также прописан детальный механизм обжалования отключения от ЕАИСТО — эту норму ранее запрашивало Минэкономики. Жалобу можно будет подать в течение 20 дней в электронном виде через сайт МВД от имени юрлица с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. На рассмотрение отводится 15 рабочих дней. По итогам проверки ГИБДД либо оставит жалобу без удовлетворения, либо восстановит доступ компании к системе, если решение об отключении признают необоснованным.

Ранее сообщалось, что цена за технический осмотр легковых автомобилей с начала 2026 года в среднем вырастет на 9,7%. При этом годом ранее индексация составляла 7,4–7,5%. Самый дорогой тариф установят на Чукотке — 5,4 тыс. рублей за машину.