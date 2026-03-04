Три российских аэропорта закрылись в целях безопасности Аэропорты Пензы, Саратова и Волгограда приостановили полеты

В аэропортах Пензы, Саратова и Волгограда введены временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности.

В аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин), Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в заявлении.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу трех аэропортов в Поволжье. Запреты на взлет и посадку были введены в Казани, Чебоксарах и Ульяновске.

До этого в подмосковный Жуковский прибыл самолет МЧС России с гражданами, покинувшими Иран. Борт Ил-76 доставил 117 человек, из которых 54 — дети. Россияне выезжали из Ирана через наземные пункты пропуска на границе с Азербайджаном. Оттуда их забрали в аэропорт Ленкорани. Операция по возвращению россиян на родину прошла успешно. Самолет приземлился в аэропорту Жуковского, где эвакуированных встретили медики и представители экстренных служб.