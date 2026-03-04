Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 22:52

Три российских аэропорта закрылись в целях безопасности

Аэропорты Пензы, Саратова и Волгограда приостановили полеты

Пассажирский самолет Пассажирский самолет Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В аэропортах Пензы, Саратова и Волгограда введены временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности.

В аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин), Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в заявлении.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу трех аэропортов в Поволжье. Запреты на взлет и посадку были введены в Казани, Чебоксарах и Ульяновске.

До этого в подмосковный Жуковский прибыл самолет МЧС России с гражданами, покинувшими Иран. Борт Ил-76 доставил 117 человек, из которых 54 — дети. Россияне выезжали из Ирана через наземные пункты пропуска на границе с Азербайджаном. Оттуда их забрали в аэропорт Ленкорани. Операция по возвращению россиян на родину прошла успешно. Самолет приземлился в аэропорту Жуковского, где эвакуированных встретили медики и представители экстренных служб.

аэропорты
Саратов
Пенза
Росавиация
Волгоград
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курды пошли войной на Иран
Иранский аятолла издал фетву с требованием убить Трампа
Над российским городом были сбиты пять воздушных целей
McDonald's зарегистрировал в России новый товарный знак
Нетаньяху заподозрил Трампа в предательстве
Минобороны РФ заявило о перехвате 48 украинских дронов
В небе над Дубаем прогремели взрывы
Пезешкиан раскрыл, что значит ликвидация Хаменеи
Очевидцы сообщили о серии взрывов над Саратовом и Энгельсом
Как удивить любимую за 1000 рублей: самые необычные подарки на 8 Марта
Израиль нанес мощный удар по иранскому Тебризу
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Три российских аэропорта закрылись в целях безопасности
В Белом доме сообщили, что Испания согласилась помочь военным США
Стало известно об атаке Ирана на генштаб Израиля и офис Нетаньяху
Вывозной самолет из Дубая не пустили в Краснодар
SHOT сообщил, что около 10 взрывов прогремело над Сочи и Анапой
Раскрыто смертоносное оружие Ирана против США и Израиля
Президент Ирана Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока
Экс-депутата Фильченко арестовали за участие в террористическом сообществе
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.