04 марта 2026 в 23:40

Над российским городом были сбиты пять воздушных целей

Развожаев: над Севастополем сбили пять воздушных целей

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Пять воздушных целей сбиты над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, ПВО работала над морем, была отражена воздушная атака ВСУ.

В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах, — написал Развожаев.

Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие. Также он напомнил, что возможны падения обломков БПЛА.

Ранее Telegram-канал SHOT информировал, что в Волгограде была зафиксирована вторая волна взрывов. По его данным, в городе по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины работали силы противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. В Минобороны РФ проинформировали, что большая часть дронов была сбита над Ростовской областью.

