80 лет назад Черчилль развел СССР и Запад: вся правда о Фултонской речи

80 лет назад Уинстон Черчилль в присутствии президента США Гарри Трумэна произнес свою знаменитую Фултонскую речь, которая ознаменовала начало холодной войны между Советским Союзом и Западом во главе с США и Великобританией. О том, как идеи, сформулированные в той речи, влияют на сегодняшний день и почему ситуация в мире на настоящий момент гораздо хуже и опаснее, чем тогда, — в материале NEWS.ru.

В чем идея Фултонской речи Черчилля

Свою знаменитую речь экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль произнес 5 марта 1946 года в качестве частного лица в Вестминстерском колледже в Фултоне. Однако готовилась она задолго до этого выступления. Сам Черчилль признавался позже, что начал вынашивать основные ее идеи еще с 1943 года, в разгар Второй мировой войны. Фултонскую речь никак нельзя назвать выражением исключительно частного мнения отставного политика. Перед выступлением британский экс-премьер настоял, что его будет лично сопровождать американский лидер Гарри Трумэн. Он также дал предварительно прочесть текст речи президенту США, фактически согласовав главные тезисы выступления.

Основным его содержанием стало обоснование раздела Европы и мира на два враждующих лагеря — «советский» во главе с СССР (в своей речи он использовал СССР и Россию как синонимы) и «свободный мир» во главе с Соединенными Штатами Америки и Великобританией. По словам Черчилля, в Европе опустился «железный занавес».

«„От Штеттина до Триеста опускается железный занавес“. Ну вот, собственно, и весь основной посыл речи — о том, что СССР превращается из союзника в противника», — рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

По его словам, антигитлеровская коалиция изначально рассматривалась как временный союз. «Черчилль был звериным антикоммунистом и этого не скрывал. Он говорил: „Даже если Гитлер вторгнется в ад, я заключу союз с дьяволом“. Таким образом, сравнение Сталина с дьяволом у него имелось изначально», — пояснил Трухачев.

По словам политолога Юрия Шевцова, «Фултонская речь подвела итог тому союзу антигитлеровской коалиции, который разгромил Германию и Японию».

Уинстон Черчилль, 1939 год Фото: Scherl/Global Look Press

Какие особенности западного мышления проявились в речи Черчилля

Что особенно важно — речь Черчилля была откровенно расистской: он говорил о превосходстве англоговорящих наций и их политического и социального строя. Это было однозначно воспринято в Советском Союзе как обоснование и приготовление к новой войне. Глава СССР Иосиф Сталин лично ответил на выступление недавнего союзника, призвал к сдержанности и аккуратно предостерег от войны. При этом он жестко поставил Черчилля в один ряд с Адольфом Гитлером и обвинил его и «его друзей» в расизме.

«Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, <…> как единственно полноценные должны господствовать <…> над остальными нациями мира», — заявил Сталин на страницах газеты «Правда».

Как проходила и к чему привела холодная война

Фултонскую речь Черчилля в советской историографии принято считать началом холодной войны — глобального противостояния двух мировых полюсов силы. «Западный и советский блоки противостояли друг другу по всей планете. Были сформированы Североатлантический альянс (НАТО) и Варшавский договор с фокусом противостояния в Европе», — рассказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

По его словам, шло интенсивное военное, дипломатическое и экономическое противостояние. «Был достигнут ядерный паритет, который позволил предотвратить новую мировую войну, сформирована общими усилиями глобальная система международного права, олицетворяемая Организацией Объединенных Наций (ООН)», — добавил политолог.

По его словам, это было в определенной степени джентльменское противостояние в Европе и странах третьего мира, которые соревновались за внимание обоих блоков. «При этом прямых советско-американских конфликтов старались избегать. По-настоящему опасными можно назвать лишь Берлинский и Карибский кризисы, когда над миром нависла угроза ядерной войны», — указал эксперт.

В итоге Советский Союз это противостояние проиграл. «Он не выдержал экономической гонки и, по сути, самоустранился», — отметил Воробьев.

Он считает, что можно говорить и о предательстве советских элит. «Они сделали ставку на личное обогащение за счет развала единой страны и решили, что их пустят в привилегированный клуб западных элит, вершителей судеб мира», — пояснил политолог.

Иосиф Сталин, Франклин Д. Рузвельт и Уинстон Черчилль на Ялтинской конференции, февраль 1945 года Фото: Global Look Press

По словам сенатора Владимира Джабарова, наивные надежды, что после падения советской власти нас примут в «европейскую семью» и мы будем жить как все, быстро рухнули. «Я видел это собственными глазами: распад Союза, возвращение стран в европейское пространство, роскошные отели и отдых — а затем выяснилось, что к нам относились с пренебрежением и корыстными интересами, стремясь забрать наши ресурсы», — рассказал сенатор NEWS.ru.

Воробьев считает, что поздне- и постсоветские элиты воспринимались не как партнеры, а как побежденные, с которыми можно делать все что угодно. «А главное, они невнимательно читали и не приняли к сведению ту самую Фултонскую речь Черчилля, насквозь пропитанную расизмом. Элементарное ее осмысление должно было натолкнуть их на понимание того, что им уготовано место не за одним столом с западными элитами, а на столе или под столом», — подчеркнул политолог.

Что приходит на смену холодной войне и однополярному миру

«Сейчас, по мнению ряда комментаторов, Запад навязал нам новую холодную войну, однако я с этим не согласен. Сейчас ситуация гораздо хуже и опаснее», — заявил Воробьев.

По словам Джабарова, «это уже не холодная война с Западом». «Если она пока не „горячая“, то очень „теплая“. Мы столкнулись с Западом лицом к лицу. Украина не продержалась бы и двух-трех месяцев без поддержки НАТО — мы на это рассчитывали, но все пошло иначе, когда в конфликт включился весь Блок. Сейчас нам нужно мобилизовать все силы. Я не верю многим разговорам европейцев о мире — многие из них, по сути, готовы к эскалации», — сказал сенатор. Он указал, что появление немецкой бронетехники в Курской области местным жителям напоминает события 1943 года: это воскрешает тень прошлого и показывает, что святого в политике уже мало.

Уинстон Черчилль, 1945 год Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политолог Юрий Шевцов считает, что сейчас ситуация намного хуже не только той, что сложилась в ходе холодной войны, но и той, что была на момент произнесения Фултонской речи.

«Когда Черчилль выступал, еще по инерции действовал эффект памяти двух очень тяжелых мировых войн, в которых решалась судьба мира», — пояснил он NEWS.ru. Тогда, по его словам, уже действовал эффект биполярности: все понимали, что в мире есть две ведущие силы, которые все определяют.

«Государства тогда были государствами, действовало международное право, общие основы которого были заложены еще Вестфальским миром, и создавалась глобальная система ООН. Сейчас такого аналога нет, биполярности нет, право растоптано», — посетовал Шевцов.

По его словам, для начала войны не надо никакого предлога. «Даже колониальные державы пусть и „криво“, но обосновывали свои захваты, например несением „цивилизации дикарям“». Теперь же и этого не надо — достаточно сказать «моя нефть», можно запросто убить лидера 100-миллионной страны и древней культурной державы», — перечислил политолог.

По его словам, Фултонская речь делила мир на Запад и Восток, а нынешняя дестабилизация на планете куда глубже. «Непонятно, что будет, пока идет разрушение всех привычных структур международных отношений — просто их выбивание и уничтожение. Глубокая дестабилизация», — подчеркнул Шевцов. По мнению Воробьева, Трамп и Запад взяли на вооружение расистскую концепцию Фултонской речи Черчилля и доводят ее до логического завершения.

