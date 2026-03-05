Зимняя Олимпиада — 2026
Самая красивая девочка в России ушла из жизни в восемь лет

Восьмилетняя победительница конкурса красоты Ксения Никитина умерла

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Восьмилетняя Ксения Никитина, победившая в конкурсе красоты, скончалась, сообщил благотворительный фонд «Стеша» в соцсети «ВКонтакте». Девочка страдала синдромом Ретта.

Не стало самой красивой девочки «с планеты Ретта». С глубокой печалью сообщаем, что наша подопечная Ксения Никитина ушла из жизни в возрасте 8 лет, — сказано в публикации.

В фонде принесли соболезнования семье Никитиных и пообещали поддержку. Синдром Ретта — тяжелое генетическое заболевание, поражающее нервную систему, пояснили в источнике.

Ранее стало известно, что ребенок умер в американском штате Аризона, утонув в бассейне на заднем дворе частного дома. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть малыша. Однако спустя пять часов несовершеннолетний внезапно очнулся.

До этого мертвую 11-летнюю школьницу обнаружили под окнами многоэтажки в Челябинске. По информации источника, трагедия произошла в микрорайоне Парковый. Тело девочки нашли прохожие, которые вызвали к месту ЧП экстренные службы.

Кроме того, сообщалось, что двухлетний ребенок выпал из окна 10-этажного жилого дома в Санкт-Петербурге. Его спасли случайные прохожие, однако он все же получил травмы. Предполагается, что малыш находился в квартире на Богатырском проспекте без присмотра родителей и сумел самостоятельно открыть окно.

