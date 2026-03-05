Самая красивая девочка в России ушла из жизни в восемь лет

Самая красивая девочка в России ушла из жизни в восемь лет Восьмилетняя победительница конкурса красоты Ксения Никитина умерла

Восьмилетняя Ксения Никитина, победившая в конкурсе красоты, скончалась, сообщил благотворительный фонд «Стеша» в соцсети «ВКонтакте». Девочка страдала синдромом Ретта.

Не стало самой красивой девочки «с планеты Ретта». С глубокой печалью сообщаем, что наша подопечная Ксения Никитина ушла из жизни в возрасте 8 лет, — сказано в публикации.

В фонде принесли соболезнования семье Никитиных и пообещали поддержку. Синдром Ретта — тяжелое генетическое заболевание, поражающее нервную систему, пояснили в источнике.

