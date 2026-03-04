Начальник почты присваивала пенсию покойницы

Начальник почты в Городищенском районе Волгоградской области три месяца присваивала пенсию умершей женщины, сообщили в региональном управлении полиции. Женщина задержана, ее ждет суд за растрату.

Подозреваемая созналась полицейским в содеянном и пояснила, что хотела таким образом улучшить свое материальное положение. Ведется расследование. За содеянное женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, — говорится в сообщении.

Следователи установили, что 32-летняя начальница отделения почтовой связи, зная, что 72-летняя жительница села умерла, стала подделывать в ведомости ее подпись. Таким образом она похитила бюджетные средства на сумму около 90 тыс. рублей и использовала их для личных нужд.

До этого задержанную в Уфе и этапированную в Москву министра культуры Башкирии Амину Шафикову арестовали по обвинению в коррупционных преступлениях, сообщил Басманный суд Москвы. Следствие инкриминирует чиновнице два тяжких состава преступления. Ее обвиняют в растрате в особо крупном размере, а также в получении большой взятки.