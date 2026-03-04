Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 12:56

«Механизм продуман»: политолог указал на предусмотрительность Ирана

Политолог Канах: удар по Совету экспертов не повлияет на выборы лидера Ирана

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Wen Gao/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Удар по зданию иранской Совета экспертов в иранском городе Кум не повлияет на процесс избрания нового лидера страны, заявил ИС «Вести» директор АНО «Центр стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования» (ЦСИ СПП) Аммар Канах. По его словам, Иран предусмотрел полноценный механизм избрания лидера.

У них уже продуман механизм [избрания], уже давно определен на случай отсутствия первого лица, второго, третьего… Израиль заявил, что они бомбили место, где должны были собираться для выбора лидера? Но это ни о чем не говорит — для Ирана это не впервые, — заявил Канах.

Ранее в Сети появились кадры с разрушенным офисом Совета экспертов в Иране. Там должны были избрать нового верховного лидера республики. По версии израильских СМИ, удар был совершен в то время, когда 88 членов совета собрались, чтобы проголосовать за преемника аятоллы Али Хаменеи. погибшего после атаки Израиля.

До этого член Совета экспертов республики аятолла Али Моалем рассказал, что выборы верховного лидера в Иране не займут много времени. По его словам, при назначении человека на пост будут учитывать в первую очередь религиозные соображения, а не предпочтения членов Совета.

Иран
выборы
аятолла
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат ГД Бурляев заявил о важности возвращения кино в госсобственность
Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не одобряют операцию Трампа в Иране
Песков назвал невозможными переговоры по ядерной стабильности без Европы
Песков раскрыл, просил ли ЕС энергоресурсы на фоне ситуации в Иране
«Важнейшее ведомство»: Путин оценит эффективность МВД
Беспилотник атаковал нефтяной завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Песков назвал тему, которую Сийярто обсудит с Путиным в Кремле
«Изрядная доля правды»: Песков согласился с Макроном по важному вопросу
Песков уличил Киев в шантаже Венгрии и Словакии
Названа опасность новых американских дронов, которые атаковали Донецк
Сомнолог ответила, помогут ли носки быстрее уснуть
«Урок ждунам»: глава Крыма о задержании пособника Украины
Три человека стали жертвами аварии со снегоуборщиком
Взрыв произошел у нефтяного танкера у берегов ОАЭ
«Механизм продуман»: политолог указал на предусмотрительность Ирана
В МИД России предупредили о ядерной угрозе со стороны НАТО
Китайский перевозчик пошел на крайние меры из-за войны в Персидском заливе
Юрист раскрыл последствия использования чужого Wi-Fi
Вяльбе объяснила провал российских лыжников на Олимпиаде
Депутат назвал последствия для Украины после атаки на российские газовозы
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.