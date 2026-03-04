«Механизм продуман»: политолог указал на предусмотрительность Ирана

Удар по зданию иранской Совета экспертов в иранском городе Кум не повлияет на процесс избрания нового лидера страны, заявил ИС «Вести» директор АНО «Центр стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования» (ЦСИ СПП) Аммар Канах. По его словам, Иран предусмотрел полноценный механизм избрания лидера.

У них уже продуман механизм [избрания], уже давно определен на случай отсутствия первого лица, второго, третьего… Израиль заявил, что они бомбили место, где должны были собираться для выбора лидера? Но это ни о чем не говорит — для Ирана это не впервые, — заявил Канах.

Ранее в Сети появились кадры с разрушенным офисом Совета экспертов в Иране. Там должны были избрать нового верховного лидера республики. По версии израильских СМИ, удар был совершен в то время, когда 88 членов совета собрались, чтобы проголосовать за преемника аятоллы Али Хаменеи. погибшего после атаки Израиля.

До этого член Совета экспертов республики аятолла Али Моалем рассказал, что выборы верховного лидера в Иране не займут много времени. По его словам, при назначении человека на пост будут учитывать в первую очередь религиозные соображения, а не предпочтения членов Совета.