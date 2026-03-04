Зимняя Олимпиада — 2026
Селена Гомес поцеловала стопу мужа после критики его грязных ног

Селена Гомес поцеловала стопу мужа Бенни Бланко

Селена Гомес и Бенни Бланко Селена Гомес и Бенни Бланко Фото: Admedia/Global Look Press
Певица Селена Гомес поцеловала стопу своего мужа — продюсера Бенни Бланко во время записи подкаста Friends Keep Secrets. Ранее поклонники раскритиковали Бланко за грязные ноги во время записи другого видео. В этот раз Бланко также признался супруге в любви.

Мне понравилось. Было приятно. Я тебя очень люблю, — сказал Бланко.

Ранее Бланко рассказал, что в начале отношений Гомес была одержима пунктуальностью. Сама Гомес объяснила свое странное поведение тем, что переживала перед каждым свиданием с Бланко и предпочитала приехать заранее, чтобы морально подготовиться к встрече с ним.

В декабре прошлого года Гомес заявила, что выходит замуж за Бланко. К публикации в соцсети они прикрепила фотографию с женихом и помолвочным кольцом, подписав ее словами «Вечность начинается сейчас».

Кроме того в британской деревне Грейт-Тью состоялась закрытая свадьба Ив Джобс, дочери основателя Apple, и олимпийского конника Гарри Чарльза. Церемония стоимостью $6,7 млн (552 млн рублей) прошла в церкви Святого Михаила.

