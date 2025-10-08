Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 15:05

Селена Гомес не пригласила на свадьбу подругу, отдавшую ей почку

Daily Mail: Гомес не пригласила на свадьбу отдавшую ей почку актрису Райсу

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская певица Селена Гомес не пригласила на свою свадьбу актрису Франсию Райсу — подругу, которая в 2017 году стала донором почки для певицы, сообщает Daily Mail. В издании отметили сложные отношения между знаменитостями, которые неоднократно прекращали и возобновляли общение.

Я знаю, что она вышла замуж, и я рада за нее. Она жива, она стала миллиардером. Я благодарна, что смогла ей помочь, — прокомментировала ситуацию Райса.

Актриса также отметила, что врачи изначально предупреждали ее о специфике донорства, и провела аналогию с пожертвованием, которое не предполагает последующих вопросов о его использовании. Она выразила благодарность за то, что осталась жива и смогла спасти чью-то жизнь, несмотря на охлаждение в отношениях.

Ранее в британской деревне Грейт-Тью прошла торжественная церемония бракосочетания Ив Джобс, дочери основателя Apple, и олимпийского призера по конному спорту Гарри Чарльза. Модель и спортсмен обвенчались в церкви. Их свадьбу оценили в $6,7 млн (552 млн рублей).

Селена Гомес
почки
свадьбы
подруги
