Селена Гомес не пригласила на свадьбу подругу, отдавшую ей почку

Американская певица Селена Гомес не пригласила на свою свадьбу актрису Франсию Райсу — подругу, которая в 2017 году стала донором почки для певицы, сообщает Daily Mail. В издании отметили сложные отношения между знаменитостями, которые неоднократно прекращали и возобновляли общение.

Я знаю, что она вышла замуж, и я рада за нее. Она жива, она стала миллиардером. Я благодарна, что смогла ей помочь, — прокомментировала ситуацию Райса.

Актриса также отметила, что врачи изначально предупреждали ее о специфике донорства, и провела аналогию с пожертвованием, которое не предполагает последующих вопросов о его использовании. Она выразила благодарность за то, что осталась жива и смогла спасти чью-то жизнь, несмотря на охлаждение в отношениях.

