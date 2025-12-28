Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 21:04

Гордон спел «Серенаду трубадура» для 23-летней жены

Александр Гордон Александр Гордон Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Телеведущий Александр Гордон исполнил «Серенаду трубадура» для своей 23-летней жены, видео в Telegram-канале опубликовала его коллега Юлия Барановская. Она рассказала, что свадебное торжество прошло в домашней обстановке.

Вечером в кругу друзей, родных и близких отметили свадьбу тепло, по-домашнему, уютно и весело. Совет да любовь, мой любимый учитель, наставник и партнер Саша Гордон!написала Барановская.

Гордон ранее сам объявил о свадьбе с молодой избранницей. Девушка также признавалась, что не ощущает разницы в возрасте с телеведущим. Она попросила не называть его «дедом», подчеркнув, что не обращает внимания на его внешность.

До этого певец Григорий Лепс заявил, что не может позволить себе отпраздновать свадьбу со своей 19-летней невестой Авророй Кибой из-за неспокойной обстановки в мире. При этом он подчеркнул, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на торжество. Артист объяснил, что действительно хочет связать себя узами брака, но сперва считает нужным получить соответствующее разрешение от российского лидера.

