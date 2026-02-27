Трамп решил «по-дружески» захватить Кубу

Президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе «дружественным захватом» во время беседы с журналистами у Белого дома, передает Bloomberg. Американский лидер заявил, что правительство острова «висит на волоске», и США могут «прийти и взорвать это место».

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ответил на угрозы, призвав не запугивать его страну. Он отметил, что риторика Трампа напоминает выпады ястребов из прежних американских администраций.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru рассказал: США уже разрабатывают операцию по вторжению на Кубу по аналогии с вьетнамским конфликтом. Кроме того, по его словам, Вашингтон может попытаться повторить венесуэльский сценарий, чтобы ослабить кубинские политические позиции.

До этого политолог-американист Константин Блохин завил, что власти США организовали заход американского катера в воды Кубы. По его мнению, это попытка Вашингтона подорвать влияние кубинского правительства.

Кроме того, сообщалось, что лица, задержанные на катере с американскими номерами у берегов Кубы, признались в террористических намерениях. Они дали подробные показания.