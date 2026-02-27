Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 14:53

Иностранца с сотней кубинских сигар в рюкзаке не пустили «в гости к брату»

В Шереметьево таможенники предотвратили контрабанду сигар на 1,5 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники Шереметьевской таможни выявили 100 кубинских сигар стоимостью 1,5 млн рублей у иностранца, прибывшего из Гаваны, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ФТС России. 42-летний пассажир пытался пронести незадекларированный товар в ручной клади.

На зеленом коридоре инспекторы выявили в рюкзаке путешественника дорогостоящие табачные изделия в четырех деревянных фирменных коробках с надписью «COHIBA Habana, Cuba 25 Esplendidos» — по 25 сигар в каждой, — говорится в сообщении.

Мужчина отметил, что якобы приехал в Москву навестить брата, а сигары привез в подарок и о таможенных правилах не знал. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Теперь иностранцу грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф в размере до 1 млн рублей.

Ранее сотрудники таможни нашли три килограмма гашиша в спрессованном виде в международном почтовом отправлении, следовавшем из Таиланда в Новосибирск. Наркотик был расфасован по капсулам от кофе и различных БАДов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

таможня
Шереметьево
сигары
Куба
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач оценил новые правила выдачи больничного листа
Гуф ответил на приговор суда по делу о драке
Власти решили не возиться с водителем, отказавшим белгородскому губернатору
В Смоленске раскрыли детали по делу о похищении девочки
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
IT-эксперт объяснил, можно ли сэкономить на цифровом обслуживании
Российский арбитр сравнил уровень РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии
Забота, встроенная в привычку
В Израиле началась частичная эвакуация американских дипломатов
В Смоленске просят арестовать фигурантов дела о похищении девочки
Диетолог дала совет, что делать при срыве
Стало известно, заявлены ли Петросян и Гуменник на финал Гран-при России
В России допустили создание таблетки с эффектом физической нагрузки
Диетолог назвала неочевидный вред фисташек
Зеленский пригласил Фицо на Украину
Краматорск впервые сотрясся от удара российских «стволов»
Мужчина с ружьем заявился на детскую площадку
Дроны-камикадзе атаковали село в Брянской области
Политолог рассказал, насколько США заинтересованы в украинском конфликте
Боец БАРСа погиб при ударе дрона ВСУ по Курской области
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.