Иностранца с сотней кубинских сигар в рюкзаке не пустили «в гости к брату» В Шереметьево таможенники предотвратили контрабанду сигар на 1,5 млн рублей

Сотрудники Шереметьевской таможни выявили 100 кубинских сигар стоимостью 1,5 млн рублей у иностранца, прибывшего из Гаваны, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ФТС России. 42-летний пассажир пытался пронести незадекларированный товар в ручной клади.

На зеленом коридоре инспекторы выявили в рюкзаке путешественника дорогостоящие табачные изделия в четырех деревянных фирменных коробках с надписью «COHIBA Habana, Cuba 25 Esplendidos» — по 25 сигар в каждой, — говорится в сообщении.

Мужчина отметил, что якобы приехал в Москву навестить брата, а сигары привез в подарок и о таможенных правилах не знал. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Теперь иностранцу грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф в размере до 1 млн рублей.

Ранее сотрудники таможни нашли три килограмма гашиша в спрессованном виде в международном почтовом отправлении, следовавшем из Таиланда в Новосибирск. Наркотик был расфасован по капсулам от кофе и различных БАДов.

