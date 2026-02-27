В Израиле началась частичная эвакуация американских дипломатов Госдепартамент США решил вывезти часть своих дипломатов из Израиля

Госдепартамент США принял решение о выводе части дипломатического персонала из Израиля в связи с обострением обстановки. Согласно информации, опубликованной на сайте американского посольства, с 27 февраля разрешен выезд сотрудникам, чье присутствие не является критически необходимым, а также членам их семей.

Госдепартамент санкционировал выезд сотрудников дипмиссии в Израиле, не задействованных в выполнении критически важных функций, а также членов их семей в связи с рисками в сфере безопасности, — говорится в заявлении.

Помимо этого, посольство может ввести дополнительные ограничения на передвижение своих сотрудников и их близких по отдельным израильским районам, включая Старый город в Иерусалиме и территории Западного берега. Американским гражданам настоятельно посоветовали покинуть Израиль коммерческими рейсами, пока такая возможность сохраняется.

Ранее стало известно, что на одну из авиабаз в южной части Израиля прибыли 12 американских истребителей F-22. По данным источника, самолеты были переброшены в рамках развертывания сил США на Ближнем Востоке.