Российские разработчики произвели прорыв в локализации дронов

Россия демонстрирует высокие темпы локализации производства гражданских беспилотников, заявил генеральный директор Ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с ИС «Вести». По его словам, отечественная промышленность смогла преодолеть сложности с комплектующими, которые существовали в начале 2022 года.

Бабинцев отметил, что страна проделала огромную работу по совершенствованию технологий и развитию инженерного потенциала. Он подчеркнул, что кадровый вопрос также активно решается, что позволяет отрасли уверенно двигаться вперед.

Глава ассоциации признал, что несколько лет назад зависимость от импортных компонентов была серьезной проблемой. Однако, как считает эксперт, санкционное давление сыграло парадоксальную роль — оно вынудило производителей выйти из «зоны комфорта» и ускорить разработку собственных решений.

Спасибо тем, кто эти санкции ввел, потому что мы бы не вышли из зоны комфорта. Сегодня мы очень хороший темп имеем по локализации, и поэтому наша промышленность растет, — отметил Бабинцев.

Ранее проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов сообщил, что издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением НТИ выпустило учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для учеников 10–11-х классов. Книга прошла госэкспертизу и включена в федеральный перечень Минпросвещения РФ.