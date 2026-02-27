Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 18:29

«Сделки не будет»: Пушков дал тревожный прогноз по Ирану и США

Пушков спрогнозировал войну между США и Ираном

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Все идет к войне США и Ирана, никакой сделки между сторонами не будет, заявил в Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Свой прогноз сенатор подкрепил серией тревожных сигналов, поступающих из региона.

Китай призвал всех своих граждан покинуть Иран. С таким призывом выступило агентство «Синьхуа». И это уже не язык предупреждений, это язык эвакуации. Судя по всему, взятая [президентом США Дональдом] Трампом пауза приближается к концу. По ходу переговоров уже было ясно, что стороны не договорятся, никакой сделки не будет, — написал Пушков.

Кроме того, Госдеп США дал указание части дипломатического персонала покинуть Израиль. Сам Израиль, как отметил сенатор, открывает бомбоубежища в Тель-Авиве, Беер-Шеве и Раанане, готовясь к возможным ударам. Пушков также напомнил, что авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford находится в Средиземном море в районе Хайфы для обеспечения воздушного прикрытия Израиля.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что на переговорах в Женеве Иран отверг требования США. В материале уточнялось, что Вашингтон призывал ликвидировать три ядерных объекта Тегерана в Фордо, Натанзе и Исфахане и отдать Вашингтону весь запас обогащенного урана. Это предложение не встретило поддержки.

