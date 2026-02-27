Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти

Нефтепровод «Дружба» до недавней остановки прокачки обеспечивал транзит не только российского сырья, но и украинской нефти, хотя и в значительно меньших объемах, передает агентство Reuters со ссылкой на три независимых источника. Согласно их информации, Киев ежемесячно закачивал в систему порядка 40 тыс. тонн энергоресурсов.

До этого Украина также использовала маршрут «Одесса — Броды» для поставок в Европу, пытаясь сохранить экспортные возможности в условиях отсутствия собственных перерабатывающих мощностей. Прекращение поставок в Венгрию и Словакию ставит Киев в крайне сложное положение, лишая бюджет необходимых доходов для покрытия дефицита. Собеседники агентства подчеркивают, что если логистическая ситуация не изменится, страна может быть вынуждена полностью остановить добычу нефти. После выхода из строя Кременчугского НПЗ и других предприятий «Дружба» оставалась фактически единственным доступным экспортным коридором для реализации добытого сырья.

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия создают совместную комиссию, которая намерена выехать на Украину для проверки состояния нефтепровода «Дружба». Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что блокировка трубопровода представляет опасность для обеих стран.