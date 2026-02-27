Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 18:49

Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти

Reuters: Украина использовала нефтепровод «Дружба» для своего сырья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Нефтепровод «Дружба» до недавней остановки прокачки обеспечивал транзит не только российского сырья, но и украинской нефти, хотя и в значительно меньших объемах, передает агентство Reuters со ссылкой на три независимых источника. Согласно их информации, Киев ежемесячно закачивал в систему порядка 40 тыс. тонн энергоресурсов.

До этого Украина также использовала маршрут «Одесса — Броды» для поставок в Европу, пытаясь сохранить экспортные возможности в условиях отсутствия собственных перерабатывающих мощностей. Прекращение поставок в Венгрию и Словакию ставит Киев в крайне сложное положение, лишая бюджет необходимых доходов для покрытия дефицита. Собеседники агентства подчеркивают, что если логистическая ситуация не изменится, страна может быть вынуждена полностью остановить добычу нефти. После выхода из строя Кременчугского НПЗ и других предприятий «Дружба» оставалась фактически единственным доступным экспортным коридором для реализации добытого сырья.

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия создают совместную комиссию, которая намерена выехать на Украину для проверки состояния нефтепровода «Дружба». Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что блокировка трубопровода представляет опасность для обеих стран.

Украина
газопроводы
Европа
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ничего плохого»: Клинтон ответил на обвинения в связях с Эпштейном
В Госдуме начали поиск пресс-секретаря с необычными качествами
Фицо раскритиковал Зеленского за срыв проверки «Дружбы»
Погода в марте 2026 года: снег растает и наступит весна или будет холодно?
ВСУ ударили по машине в российском селе
Назван фрукт, который помогает облегчить воспаление кишечника
Сооснователь «Яндекса» Волож окончательно открестился от России
«Не до песен было»: Киркоров объяснил взятую паузу в карьере
Посол отреагировал на возможную передачу Украине ядерного оружия
«Терять было нечего»: Киркоров рассказал о проблемах на заре карьеры
«А кто до меня?»: Киркоров назвал себя первым рэпером в России
«Целью»: Келин рассказал, что будет с британскими военными на Украине
Синоптик рассказал о грядущих температурных качелях в Москве
Дроны РФ дали «шоу» под Полтавой, похищение смоленской девочки: что дальше
Выяснилось, для чего ЕС хочет место за столом переговоров по Украине
В Москве готовятся к аварийной посадке самолета
Похищенная девятилетняя девочка воссоединилась с семьей
«Против людей»: Зеленский поддержал военную операцию против Ирана
Раскрыты подробности дела против основателя Readovka
Суд арестовал основателя Readovka по делу о мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.