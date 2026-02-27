Похищенная девятилетняя девочка воссоединилась с семьей

Девятилетнюю девочку, которая была похищена в Смоленске, вернули матери, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Вернули, все хорошо, — сказал собеседник.

Тем временем следственный комитет РФ ходатайствует об аресте мужчины, подозреваемого в похищении девочки, а также его сожительницы. Ребенка нашли в квартире женщины. Также появилась информация, что похищенная ничего не рассказывала сожительнице — мужчина запретил женщине расспрашивать ребенка.

Ранее криминалист Михаил Игнатов предположил, что девочку могли похитить с целью продажи за границу. По его мнению, преступление могло быть организовано группой лиц, занимающихся незаконной трансплантацией органов.

Руководитель поискового отряда ПСО «Сальвар» Юрий Василевич, в свою очередь отметил, что поиски осложнялись рельефом местности вокруг места инцидента. Он напомнил, что версия о похищении не сразу стала основной. При этом волонтеры оперативно выполняли поставленные задачи, отметил специалист.