Замерзли, потерялись, сожрал медведь? Что случилось с туристами на Урале

Группа туристов на снегоходах исчезла в горах Пермского края. Сколько их было, где и когда они пропали, что могло с ними произойти?

Где пропали туристы в Пермском крае, сколько их было

Пятеро туристов на снегоходах пропали в районе плато Кваркуш, расположенного в северной части Пермского края.

Группа приехала из Уфы в деревню Золотанку Красновишерского района. Она расположена примерно в 80 км севернее плато. 20 февраля туристы отправились на снегоходах на Кваркуш — крупное горное плато, максимальная высота которого (Вогульский камень) достигает 1066 м.

Приводится список пропавших: Александр М. ( 59 лет), Алик К., Дмитрий Ч., Сергей Ч., Абу М. (по другим данным Мохаммад М.).

24 февраля туристы должны были вернуться, однако от них до сих пор нет вестей. Люди не выходят на связь, машины на месте, где их оставили. В МЧС сообщили, что группа не была зарегистрирована для похода в зимних условиях. Туристов ищут сотрудники МЧС, полиция, специалисты краевой службы спасения и волонтеры. С воздуха территорию обследует вертолет. Всего в операции задействован 31 человек и 16 единиц техники, из них от МЧС шесть человек и две машины.

Вертолет МЧС Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что стало причиной пропажи туристов, что сейчас происходит на плато Кваркуш

Кваркуш представляет собой относительно голое, безлесное пространство. С коми-язьвинского языка название переводится как «голый Урал» — там нет лесов, всю растительность составляют тундровые низкорослые кустарники и трава, выглядывающие из-под каменных россыпей.

Источники СМИ считают, что туристы могли попасть в резкую смену погоды: ночью температура в этом районе понижается до минус 30 градусов, при этом местность открыта всем ветрам. При этом уже в районе деревни Золотанки практически не ловит связь, дороги трудно проходимы зимой и летом, а на склонах хребта обитают бурые медведи.

По данным карт погоды «Яндекс», сейчас в районе плато Кваркуш температура составляет минус 18–20 градусов.

СМИ отмечают, что в деревне Золотанке работают частные гиды, которые водят людей на Кваркуш. При этом рядом есть турбазы, где предлагают туры и ночевки для туристов.

Прокуратура Пермского края взяла на контроль установление обстоятельств пропажи туристической группы, в которую входило пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи группы туристов под Красновишерском.

