19 марта 2026 в 21:10

Иран уличил Израиль в подготовке коварной атаки на Саудовскую Аравию

Израиль планирует атаковать нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco и в дальнейшем переложить ответственность за удары на Иран, заявил представитель центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия». Он подчеркнул, что Тегеран атакует инфраструктуру, принадлежащую Вашингтону и Тель-Авиву, но при этом не пытается этого скрыть, передает иранская гостелерадиокомпания.

Согласно полученной информации, израильский режим намерен атаковать энергетическую инфраструктуру в регионе, включая объекты Aramco, и история злодеяний режима, направленных на обвинение Ирана и создание раздора между странами региона, подтверждает этот злой умысел, — говорится в заявлении.

Ранее КСИР объявил об ударах по ряду стратегически значимых объектов на территории Израиля. По данным военных, атакам подвергся, помимо прочего, аэропорт имени Бен-Гуриона в столице еврейского государства Тель-Авиве.

До этого командование армии Ирана официально заявило о нанесении серии ударов по зданию Министерства национальной безопасности Израиля. Согласно сообщению иранской стороны, целью атаки также стал офис израильского 13-го телеканала.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

