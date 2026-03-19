Иран уличил Израиль в подготовке коварной атаки на Саудовскую Аравию

Израиль планирует атаковать нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco и в дальнейшем переложить ответственность за удары на Иран, заявил представитель центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия». Он подчеркнул, что Тегеран атакует инфраструктуру, принадлежащую Вашингтону и Тель-Авиву, но при этом не пытается этого скрыть, передает иранская гостелерадиокомпания.

Согласно полученной информации, израильский режим намерен атаковать энергетическую инфраструктуру в регионе, включая объекты Aramco, и история злодеяний режима, направленных на обвинение Ирана и создание раздора между странами региона, подтверждает этот злой умысел, — говорится в заявлении.

Ранее КСИР объявил об ударах по ряду стратегически значимых объектов на территории Израиля. По данным военных, атакам подвергся, помимо прочего, аэропорт имени Бен-Гуриона в столице еврейского государства Тель-Авиве.

До этого командование армии Ирана официально заявило о нанесении серии ударов по зданию Министерства национальной безопасности Израиля. Согласно сообщению иранской стороны, целью атаки также стал офис израильского 13-го телеканала.