Иран устроил «огненный дождь» для стратегически важных объектов Израиля КСИР заявил об атаках на стратегически важные объекты в Израиле

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил об ударах по ряду стратегически значимых объектов на территории Израиля, передает государственное агентство Tasnim. По данным военных, атакам подвергся, помимо прочего, аэропорт имени Бен-Гуриона в столице еврейского государства Тель-Авиве.

На рассвете в четверг, 19 марта, были поражены цели в центральной и северной частях оккупированных [палестинских] территорий (имеется в виду Израиль. — NEWS.ru). В их число вошли аэропорт Бен-Гурион, <...> объекты топливоснабжения и другие стратегические объекты, а также позиции израильской армии в Хайфе и нефтеперерабатывающие заводы Хайфы и Ришон-ле-Циона, — говорится в сообщении.

Для операции применялись современные типы вооружений: беспилотники, а также ракеты Ghadr, Emad, Kheibarshekan и Khorremshahr. Официальные лица в Израиле пока не комментировали ситуацию.

Ранее командование армии Ирана официально заявило о нанесении серии ударов по зданию Министерства национальной безопасности Израиля. Согласно сообщению иранской стороны, целью атаки также стал офис израильского 13-го телеканала.