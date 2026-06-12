Путин назначил нового руководителя своей канцелярии Путин назначил на должность главы своей канцелярии Александра Матвеева

Президент России Владимир Путин назначил Александра Матвеева руководителем своей канцелярии, сообщила пресс-служба Кремля. Другим указом его предшественник Андрей Казаков была освобожден от должности. Он занимал этот пост с ноября 2020 года.

Назначить Матвеева Александра Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Ранее Путин подписал указ о продлении полномочий Марии Львовой-Беловой на посту уполномоченного по правам ребенка на пять лет. Документ вступает в силу с 27 октября.

Позже новым главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) России был назначен генерал-полковник Александр Чайко, следует из данных на сайте Минобороны РФ. Он занял этот пост в мае указом президента России.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава РСПП Александр Шохин будет назначен бизнес-омбудсменом, при этом он сохранит руководство союзом. Шохин будет работать на двух постах одновременно, уточнил официальный представитель Кремля.