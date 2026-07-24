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24 июля 2026 в 03:19

Более 10 дронов ВСУ уничтожили над Ленинградской областью

Дрозденко сообщил об уничтожении 11 украинских БПЛА на Ленинградской областью

Фото: Создано ИИ/NEWs.ru
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Средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины над Ленинградской областью, сообщил на своей странице в МАКС губернатор региона Александр Дрозденко. Как уточнил глава области, боевая работа все еще продолжается.

Над территорией Ленинградской области сбито 11 БПЛА. Боевая работа продолжается, — говорится в публикации.

Ранее дежурные средства ПВО 23 июля за 12 часов сбили 172 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечалось, что все дроны были самолетного типа.

До этого в Энергодаре в результате атаки ВСУ на автобусную остановку погибли четыре человека. Налет дронов произошел спустя всего двое суток после встречи с представителями МАГАТЭ. ВСУ также атаковали два магазина, неработающее отделение банка, пожарную часть МЧС России и медицинскую санитарную часть в Энергодаре.

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