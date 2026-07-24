Более 10 дронов ВСУ уничтожили над Ленинградской областью Дрозденко сообщил об уничтожении 11 украинских БПЛА на Ленинградской областью

Средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины над Ленинградской областью, сообщил на своей странице в МАКС губернатор региона Александр Дрозденко. Как уточнил глава области, боевая работа все еще продолжается.

Над территорией Ленинградской области сбито 11 БПЛА. Боевая работа продолжается, — говорится в публикации.

Ранее дежурные средства ПВО 23 июля за 12 часов сбили 172 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечалось, что все дроны были самолетного типа.

До этого в Энергодаре в результате атаки ВСУ на автобусную остановку погибли четыре человека. Налет дронов произошел спустя всего двое суток после встречи с представителями МАГАТЭ. ВСУ также атаковали два магазина, неработающее отделение банка, пожарную часть МЧС России и медицинскую санитарную часть в Энергодаре.