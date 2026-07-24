Более 10 дронов ВСУ уничтожили над Ленинградской областью

Средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины над Ленинградской областью, сообщил на своей странице в МАКС губернатор региона Александр Дрозденко. Как уточнил глава области, боевая работа все еще продолжается.
Над территорией Ленинградской области сбито 11 БПЛА. Боевая работа продолжается, — говорится в публикации.
Ранее дежурные средства ПВО 23 июля за 12 часов сбили 172 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечалось, что все дроны были самолетного типа.
До этого в Энергодаре в результате атаки ВСУ на автобусную остановку погибли четыре человека. Налет дронов произошел спустя всего двое суток после встречи с представителями МАГАТЭ. ВСУ также атаковали два магазина, неработающее отделение банка, пожарную часть МЧС России и медицинскую санитарную часть в Энергодаре.